Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR - Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu (2)

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Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şerife Sakin'in, 2 kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek yardım istemesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadının Erenler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Şüpheliler Emre K. (24) ve İhsan K'nin (34), apartmandaki kadına bina önünden tehditler savurarak hakaret ettiğini gören polis ekipleri müdahalede bulundu.

Görevli memurlara da tehdit ve hakarette bulunan 2 zanlı, polis ekiplerince zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Bu sırada apartmanın önüne gelen ve şüphelilerin arkadaşları olduğunu öğrenilen grup, polisin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı.

Gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerden şikayetçi olan Sakin'in, ifadesinde Hayvanları Koruma Derneğine üye olduğunu ve sokak köpekleriyle ilgilendiğini, gece sokakta havlayan köpeklere ıslık çaldığını, sokaktan geçen tanımadığı kişilerin "Kime ıslık çalıyorsun?" diyerek küfrettiklerini ve saldırgan tutumlarına devam ederek ikametgahına doğru yeltendiklerini ancak bekçilerin buna engel olduğunu söylediği öğrenildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da sosyal medyada yaptığı paylaşımla tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen vatandaşa emniyet güçlerinin Erenler Karakolu'nun da bölgede olması sayesinde anında ulaştığı ve olaya müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, olaya karışan 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İnternet sitelerindeki görüntülerde sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadının iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemesi yer alıyor.

Bu sırada silah seslerinin duyulması üzerine ağlamaya başlayan kadının "Ne olur yardım edin. Afyon Erenler Mahallesi'ndeyim." dediği duyuluyor.

Şerife Sakin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tamamen köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıktığını söyledi.

"Ben sokak köpeklerinin kavga ettiğini düşünerek sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pencereden ıslık çaldım" diyen Sakin, olayı şöyle anlattı:

"Cama çıktım ve ıslık çalmaya başladım. 2 yan binamın önünde iki şahıs vardı erkek. Karanlık olduğu için yüzlerini görmedim alkollülerdi. Ben ıslık çaldığım için rahatsız oldular. Benim binama doğru yürümeye başlayıp 'niye ıslık çalıyorsun bir sıkıntın mı var?' tarzında konuşmaya başladılar. Ben de neden böyle davrandıklarını sordum. Sonra bana ve aileme küfürler etmeye başladılar. Köpekleri de seni de aileni de şöyle böyle yaparız dediler. Sonrasında da ben polisi aradım çünkü şahıslar evime doğru ilerliyordu."

Olaya önce çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahale ettiğini, sonrasında ise şahısların bekçilere mukavemet gösterdiklerini belirten Sakin, "Bekçiler arabaya bindirmek istedi ama hiçbir şekilde araca binmek istemediler. Karşı koydular. Bekçileri darbetmeye çalıştılar. Bekçilere mukavemet ettikleri için ben içeriye geçtim. O esnada silah sesleri duydum ve beni ölümle tehdit ettikleri için şahısların silahlı olduğunu sandım, öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an birilerine sesimi duyurmak istedim aslında silah sesleri şahısların zorluk çıkardığı için polis ve bekçilerin havaya açtıkları uyarı ateşiymiş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay