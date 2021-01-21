Son dakika haber! Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatından örnek bağış
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Son dakika haber! Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatından örnek bağış

21.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:12
Son dakika haber! Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatından örnek bağış

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatı, maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için Asya'da iki farklı su kuyusu açacak.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatı, maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için Asya'da iki farklı su kuyusu açacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in onayı, İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu'nun girişimleriyle toplanan bağış, Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi aracılığı ile Asya'da umut olacak.

Zeybek, itfaiye teşkilatını tebrik ederek herkese örnek olmasını temenni etti.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü çeken Müslümanlara umut olacak kampanyanın hayırlı olmasını temenni eden Zeybek, itfaiye personelini tebrik etti.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Kasapoğlu da, çalışma arkadaşlarıyla her yıl bir yardım faaliyetinde bulunmayı arzu ettiklerini belirterek, "Bu sene yaptığımız istişareler neticesinde su kuyusu açmak istedik. Rabbim bize ve ekip arkadaşlarımıza iki su kuyusu açacak para toplamayı nasip etti. Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi Onursal Başkanı Abdurrauf Özder aracılığı ile bu su kuyularını inşallah Asya'daki kardeşlere ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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