Son dakika haber | Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

Son dakika haber... Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı