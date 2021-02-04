Son dakika haber | Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

04.02.2021 19:36 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:40
Son dakika haber | Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

Son dakika haber... Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 19:41:26. #1.16#
title