Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi... 12 şüpheli adliyeye sevk edildiAFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildiOperasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

04.09.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:39

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, adliyeye sevk edildi

Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Operasyon kapsamında kent merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya'da 4, Konya ve İzmir'de 1 kişi olmak üzere, toplam 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. İlk operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Aramasına devam edilen 3 kişiden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Afyonkarahisar'a getirilen 12 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyonda, baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, 40 Lyrica adlı yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

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Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

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