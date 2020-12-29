Son dakika haber... Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı
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Son dakika haber... Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı

29.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:26
Son dakika haber... Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haber... Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tıbbi laboratuvar teknisyeninin cenazesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tıbbi laboratuvar teknisyeninin cenazesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 7 sağlıkçının yaralandığı kazada hayatını kaybeden tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız'ın naaşı, daha önce görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesi önüne götürüldü.

Burada, mesai arkadaşlarından helallik alınmasından sonra Ayyıldız için Karahüseyinli Mahallesi mezarlığında cenaze tören düzenlendi.

Ayyıldızı'n naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından burada toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Ayyıldız'ın, bir süredir Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.

Dün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Durmuş Ayyıldız hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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