Son dakika haber... Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran 2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesi'nde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlendi. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı