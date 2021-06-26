Son dakika haber... Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran 2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesi'nde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlendi. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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