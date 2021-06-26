Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Son dakika haberine göre MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı