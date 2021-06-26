Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, bomba yüklü aracı sivillerin kullandığı yolda patlatması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek" denildi.


Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu
Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:29:01. #1.15#

title