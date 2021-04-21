Son dakika haber | Afrikalı liderler Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı
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Son dakika haber | Afrikalı liderler Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı

Son dakika haber | Afrikalı liderler Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun ölümünden duydukları üzüntüyü paylaştı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afrikalı liderler, yaklaşık 30 yıl görevde kalan ve dün hayatını kaybettiği duyurulan Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümü üzerine yaşadıkları şaşkınlık ve üzüntüyü ifade etti.

Afrikalı liderler, yaklaşık 30 yıl görevde kalan ve dün hayatını kaybettiği duyurulan Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ölümü üzerine yaşadıkları şaşkınlık ve üzüntüyü ifade etti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Itno'nun, Birliğin özellikle Sahel bölgesinde barış ve güvenliği sağlama çabalarının destekçisi olduğunu ifade ederek Itno'nun "zamansız" ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya da Itno'nun ölümünün, yorulmaksızın hizmet ettiği Çad, Orta Afrika ve kıta için muazzam bir kayıp olduğunu kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise Itno'nun ölümünü üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek ülkede çok sayıda kişinin canına mal olan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınadı.

"Terörle mücadelede boşluk yaratacak"

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Itno'nun ölümünün, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kesinlikle büyük bir boşluk yaratacağını söyledi.

Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw, Itno'nun vefatının, Sahel bölgesinde terör karşı yürütülen mücadele için büyük bir kayıp anlamına geldiğine dikkati çekti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi de Itno'nun gidişinin sadece Çad için değil, tüm Afrika için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu

İdris Deby Itno'nun hafta sonu silahlı gruplarla girilen çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), ülkede 14 günlük yas ilan etti.

AGK'den yapılan açıklamaya göre, öldürülen cumhurbaşkanının oğlu ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Mahamat İdris Deby'nin başında olduğu konseyin görev süresi 18 ay olacak.

Kara ve hava sınırlarının ikinci bir bildirime kadar kapatıldığı ülkede, 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Çad ordusu, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı ayrılıkçı silahlı gruba yönelik geçen hafta operasyon başlatmış, operasyonda 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtilmişti.

68 yaşındaki Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

İdris Deby Itno, ülkenin kuzeyinde hafta sonu ayrılıkçılarla çıkan çatışmada yaralanmış, 20 Nisan'da hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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