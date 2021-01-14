Son dakika haber: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 159 bini geçti
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Son dakika haber: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 159 bini geçti

14.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:44
Son dakika haber: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 159 bini geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 159 bin 69'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 159 bin 69'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 75 bin 810 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 159 bin 69'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 575 bin 378'e çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ile vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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