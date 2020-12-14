Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 390 bini aştı
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Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 390 bini aştı

14.12.2020 07:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:36
Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 390 bini aştı

Edinilen son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 390 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 390 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 320 artarak 2 milyon 393 bin 61 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 428 artışla 55 bin 346'ya yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 106 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 920, Fas'ta ise 6 bin 624 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 860 bin 964'e çıktı. Bu ülkeyi 399 bin 609 vakayla Fas, 121 bin 575 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 23 bin 832 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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