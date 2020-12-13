Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 376 bini aştı
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Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 376 bini aştı

13.12.2020 07:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 07:56
Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 376 bini aştı

Son dakika haberler... Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 376 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 376 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 132 artarak 2 milyon 376 bin 805 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 326 artışla 55 bin 82'ye yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 106 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 898, Fas'ta ise 6 bin 589 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 852 bin 965'e çıktı. Bu ülkeyi 397 bin 597 vakayla Fas, 121 bin 89 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 14 bin 826 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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