Son dakika haber! Afrika'daki Kovid-19 vaka ve ölümleri 'açıklanandan birkaç kat fazla' olabilir - Haberler
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Son dakika haber! Afrika'daki Kovid-19 vaka ve ölümleri "açıklanandan birkaç kat fazla" olabilir

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Afrika'daki Kovid-19 vaka ve ölümleri

Son dakika haber... Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümlerinin rapor edilenden birkaç kat fazla olabileceği bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümlerinin rapor edilenden birkaç kat fazla olabileceği bildirildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 300 araştırmacının Science dergisinde yayımladığı makalede, kıtada salgının en başından bu yana izlediği seyre ilişkin bulgular paylaşıldı.

Kıtadaki 33 ülkede yürütülen ve genom izleme yöntemiyle yapılan çalışmada, 8 bin 476 genomun izi sürülerek salgının kıtada bilinenden daha fazla tahribata yol açtığı anlaşıldı.

Makalede, "Bazı Afrika ülkelerindeki seroprevalans araştırması ve otopsi çalışmalarından elden edilen veri, gerçek enfeksiyon ve ölümlerin bildirilenden birkaç kat fazla olabileceğini ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 salgınının kıtadaki birçok ülkeye Avrupa'dan geldiğinin anlaşıldığı çalışmada, salgının ikinci dalgasında ise dışardan değil kıta içi bulaşının daha fazla olduğu görüldü.

Güney Afrika, Kenya ve Nijerya'nın virüsü diğer Afrika ülkelerine bulaşmasına yol açan ana kaynaklar gibi göründüğü kaydedilen makalede, birçok ülkede ikinci dalganın birinci dalgadan çok daha ağır seyrettiği aktarıldı.

Makalede ayrıca, salgına ilişkin yürütülen mücadelede Afrika'nın geride bırakılması halinde yeni varyantların çıkış noktası olabileceği uyarısında bulunuldu.

Kıtadaki vaka sayısı 8,1 milyonu aşarken virüs nedeniyle ölümlerin sayısı da 200 bini geçti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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