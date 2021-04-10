Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 367 bin 32'ye çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 367 bin 32'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 115 bin 501 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 367 bin 32'ye yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 907 bin 274'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika, "aşı pasaportu" fikrine karşı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere "Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği" uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıklamıştı.

Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus'un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu