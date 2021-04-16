Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 436 bini geçti
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Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 436 bini geçti

Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 436 bini geçti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 436 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 436 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 117 bin 386 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 436 bin 46'ya yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 964 bin 347'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, dün, aşılamanın hemen hemen tüm ülkelerde başladığını ancak Hindistan Serum Enstitüsüne getirilen ihraç izni yüzünden ikinci doz AstraZeneza aşılarının ne zaman teslim edileceğini bilemediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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