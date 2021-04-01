Son dakika haber! Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 250 bini geçti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 4 milyon 252 bin 727'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 4 milyon 252 bin 727'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 55 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 252 bin 727'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 814 bin 977'ye çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Birliği, 29 Mart'ta Johnson & Johnson firması ile 220 milyon dozluk aşı anlaşması imzalamıştı.

Birlik, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye, Kovid-19 aşısı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak