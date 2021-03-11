Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini geçti
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Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini geçti

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Son dakika haber... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini geçti

Son dakika gelişmesine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 23 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 23 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 23 bin 204'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 793'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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