Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 106 bini geçti
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Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 106 bini geçti

19.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:11
Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 106 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 106 bin 610'a ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 106 bin 610'a ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 109 bin 154 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 106 bin 610'a, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 674 bin 709'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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