Son dakika haber: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 898 bini geçti

Son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 898 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 898 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 20'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 454 bin 82'ye, vaka sayısı da 3 milyon 898 bin 563'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), dün, kıtadaki Kovid-19 kaynaklı ölüm oranının yüzde 2,7'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş