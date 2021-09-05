Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 199 bin 350'yi aştı
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Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 199 bin 350'yi aştı

Son dakika haber | Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 199 bin 350'yi aştı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler 199 bin 358'e ulaştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler 199 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 969 bin 332'ye çıktı.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 199 bin 358 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 108 bin 21'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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