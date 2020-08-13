Son dakika haber... Afrika'da antikor teslerine başlanacak
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Son dakika haber... Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Son dakika gündem haberi... Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (AfricaCDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki resmi rakamların düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından antikor testlerine başlama kararı aldıklarını duyurdu.

Son dakika haber... Afrika'da antikor teslerine başlanacak
13.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:40

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (AfricaCDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki resmi rakamların düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından antikor testlerine başlama kararı aldıklarını duyurdu.

Dr. Nkengasong, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, gerçek Kovid-19 vaka sayılarının resmi rakamlardan fazla olduğunun anlaşıldığını, Mozambik'in sadece Nampula şehrinde yaşayanların yüzde 5'inde antikor bulunduğunu ancak resmi vaka sayılarının bunu yansıtmadığını ifade etti.

"Kıtamızda ne kadar kişi hastalığa yakalandı ve semptom göstermiyor bunu bilmiyoruz. Virüse yakalanan birçok genç insan var." ifadesini kullanan Nkengasong, bu nedenle tüm Afrika ülkelerinde antikor testi yapacaklarını, bazı ülkelerde testler önümüzdeki hafta başlayacağını kaydetti.

Africa CDC Direktörü Nkengasong, ayrıca seyahatin kolaylaşması için sınır kapılarında test yapılması ve sertifika verilmesi üzerine üye ülkelerle ortak çalışma başlatacaklarını söyledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 78 bine, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 24 bin 326'ya çıktı.

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Kaynak: AA

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