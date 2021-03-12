Son dakika haber: Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Ahady, Kayseri Şeker'i ziyaret etti
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Son dakika haber: Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Ahady, Kayseri Şeker'i ziyaret etti

12.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:37
Son dakika haber: Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Ahady, Kayseri Şeker'i ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Afganistan'ın Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Ahady, ziyaret kapsamında Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Hayvancılık üzerine yapılan yatırımlar ve üretim tesisleri hakkında bilgi alan Ahady, Kayseri Şeker'in son yıllarda Türk tarımına yapmış olduğu katkılardan dolayı, Akay ve yönetimini tebrik etti.

Akay, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Ahady'in 4 yıl önce Kayseri Şeker'i ziyaret ettiğini ve bu ikinci ziyaretin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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