Son dakika haber: Afganistan sınırı yakınında başlayan Özbekistan-Rusya ortak askeri tatbikatının resmi açılış töreni yapıldı

Son dakika haberlerine göre Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda geçen hafta başlayan Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatının resmi açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda geçen hafta başlayan Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatının resmi açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Tirmiz poligonunda Özbek silahlı kuvvetleri ve Rusya Merkez Askeri Bölge komutanlığında görev yapan Rus askerlerinin katılımıyla 30 Temmuz'da başlayan "Güney-2021" Rusya-Özbekistan ortak tatbikatının açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Kadircan Tursunov ve Rusya Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Nikolay Tereşenko da hazır bulundu.

8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan askerler, yasa dışı yollarla ülkeye giren silahlı çeteleri etkisiz hale getirme konusunu işleyecek.

Özbekistan ve Rusya silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca silahlı çeteleri tespit ederek imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek, düşmanın saldırılarını püskürtecek.

Ortak tatbikata, her iki ülkeden 1500 asker 200 askeri araçla katılırken, Kırgızistan'daki Rus askeri üssünde görev yapan Su-25 savaş uçakları ve askeri helikopterler de destek verecek.

Özbek askerleri, Tacik-Özbek-Rus üçlü askeri tatbikatına katılacak

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamaya göre, ülkenin Surhanderya bölgesindeki askeri birlikte görev yapan Özbek askerleri, 5-10 Ağustos'ta Tacikistan'ın güneyindeki Harb-Maydon poligonunda düzenlenecek Rusya-Tacikistan-Özbekistan üçlü askeri eğitim tatbikatına katılmak üzere Tacikistan'a gitti.

Rusya'nın Afganistan'ın iki sınır komşusu Özbekistan ve Tacikistan ile ortak düzenleyeceği tatbikata, her üç ülkedeki 2 bin 500'den fazla asker ile 500'e yakın askeri araç katılacak.

Afganistan'ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban'ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken; son dönemde Taliban'ın saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri ile 500'den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan'a 100'den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov