Son dakika haber | Afganistan Maliye Bakanı görevden alındı
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Son dakika haber | Afganistan Maliye Bakanı görevden alındı

23.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:09
Son dakika haber | Afganistan Maliye Bakanı görevden alındı

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan Maliye Bakanı Abdul Hadi Argandival'in görevinden alındığı bildirildi.

Afganistan Maliye Bakanı Abdul Hadi Argandival'in görevinden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Maliye Bakanı Abdul Hadi Argandival'i görevinden alarak yerine Bakan Vekili olarak Muhammed Halid Payande'yi atadığı ifade edildi.

Açıklamada, Argandival'in Bakanlıktaki gelir tahsilatında erteleme, yönetim zayıflığı, cumhurbaşkanlığının emir ve talimatlarına uymama ve verilen görevleri yerine getirmemesi nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

Afganistan Milli Meclisinden Kasım 2020'de aldığı güven oyu ile bu koltuğa oturan Maliye Bakanı Argandival, göreve başlamasından birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlıkta soruşturma düzenlenmesi amacıyla gönderilen komisyonun çalışmasına karşı çıkmıştı.

Ülkede 1 Ocak'ta da Sağlık Bakanı Ahmed Cevad Osmani görevinden alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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