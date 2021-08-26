Son dakika haber | Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi. ABD'li yetkililer, hayatını kaybedenlerin 11'inin deniz piyadesi, 1'inin de donanma doktoru olduğunu aktararak, çok sayıda ABD askerinin ise yaralandığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı