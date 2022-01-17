Son dakika haber: Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Badgis'in Kads ilçesi kaymakamı Muhammed Salih Purdil, basına yaptığı açıklamada, depremde birçok evin yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Afganistan, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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