Son dakika haber! Afganistan Dışişleri'nden, suikaste uğrayarak öldürülen 2 kadın hakim için kınama
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Son dakika haber! Afganistan Dışişleri'nden, suikaste uğrayarak öldürülen 2 kadın hakim için kınama

17.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:28
Son dakika haber! Afganistan Dışişleri'nden, suikaste uğrayarak öldürülen 2 kadın hakim için kınama

Son dakika haberleri... Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Afganistan Yüksek Mahkemesi'nde görevli iki kadın hakimin öldürüldüğü silahlı saldırı için Afganistan Dışişleri Bakanlığı, kınama açıklaması yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Afganistan Yüksek Mahkemesi'nde görevli iki kadın hakimin öldürüldüğü silahlı saldırı için Afganistan Dışişleri Bakanlığı, kınama açıklaması yaptı. 

Kabil'de kimliği belirsiz kişilerce bugün kentin kuzeyinde işe gitmekte olan kadın hakimlerin bulunduğu araca ateş açıldı. Saldırıda iki kadın hakimin hayatını kaybettiği ve sürücünün de yaralandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, kadın yargıçların öldürülmesini son derece acı verici olarak nitelendirdi ve İslam ile Afgan kültürüne karşı bir eylem olduğunu açıkladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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