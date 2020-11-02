Son dakika haber | Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü
02.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:20
Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet ettiğini söyledi.
Muradi, saldırıda valinin 4 korumasının yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat