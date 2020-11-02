Son dakika haber | Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.