Son dakika haber | Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü
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Son dakika haber | Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

02.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:20
Son dakika haber | Afganistan'da valilik binasına havan saldırısı: 4 ölü

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin valilik bahçesine isabet ettiğini söyledi.

Muradi, saldırıda valinin 4 korumasının yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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