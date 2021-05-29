Son dakika haber: Afganistan'da üniversite servisine bombalı saldırı: 4 ölü
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Son dakika haber: Afganistan'da üniversite servisine bombalı saldırı: 4 ölü

Son dakika haber: Afganistan'da üniversite servisine bombalı saldırı: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, El Biruni Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servisin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında söz konusu üniversitenin rektörünün de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Pervan Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mart ayında da ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde üniversite öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan servise düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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