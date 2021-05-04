Son dakika haber | Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

Son dakika haber | Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 9 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 9 asker hayatını kaybetti.

Baglan İl Şura Vekili Esedullah Şahbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Cerhuşk bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, birkaç askerin de militanların eline esir düştüğünü ifade eden Şahbaz, militanların karakoldaki çok sayıda silah ve mühimmatı da yanlarında götürdüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın barış için 2018 yılında yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Devir teslim töreninden tarihi kare! ABD bayrağı indirilip Afganistan bayrağı göndere çekildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:54:58. #1.16#

title