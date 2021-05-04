Son dakika haber | Afganistan'da Taliban saldırısında 9 asker öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 9 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Baglan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 9 asker hayatını kaybetti.

Baglan İl Şura Vekili Esedullah Şahbaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Cerhuşk bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini, birkaç askerin de militanların eline esir düştüğünü ifade eden Şahbaz, militanların karakoldaki çok sayıda silah ve mühimmatı da yanlarında götürdüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın barış için 2018 yılında yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat