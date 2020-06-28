Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırıları: 5 ölü Son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, militanların Gor vilayetinin Sagar ilçesine düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, saldırının ardından çıkan çatışmada 14 militanın öldürüldüğü, 15 militanın yaralandığı bildirildi. Öte yandan, Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan merkezine silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi. İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti. İbadi, saldırı sonrası çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğünü, beş militanın yaralandığını kaydetti. Taliban'dan henüz saldırılarla ilgili açıklama yapılmadı. Kaynak: AA