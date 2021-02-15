Son dakika haber... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi
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Son dakika haber... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi

15.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:42
Son dakika haber... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti.

Zabul Emniyet Müdürü Hekmatullah Koçi, yaptığı açıklamada, militanların, Zabul'un merkezi Pul-i Sangi bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını bildiren Koçi, çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Koçi, bölgede operasyonun devam ettiği bilgisini paylaştı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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