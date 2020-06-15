Son dakika haber: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü
Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.
15.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:39
Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.
Kapisa İl Şura Başkanı Muhammed Hüseyin Sancna, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Tegab ilçesindeki korucu karakollarına saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Sancna, çatışmada 4 korucuyla 11 militanın yaşamını yitirdiğini, 11 korucuyla 18 militanın da yaralandığını söyledi.Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA