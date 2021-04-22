Son dakika haber! Afganistan'da Taliban 4 sivili öldürdü
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Son dakika haber! Afganistan'da Taliban 4 sivili öldürdü

Son dakika haber! Afganistan'da Taliban 4 sivili öldürdü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda, 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda, 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gor Valisi Abdul Zahir Faizzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Devletyar ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı durdurarak içindeki 4 sivili aşağı indirdiğini söyledi.

Faizzade, militanların 4 sivili kurşuna dizdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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