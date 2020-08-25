Son dakika haber | Afganistan'da son iki haftada 88 sivil öldürüldü Son dakika haberleri... Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülkenin 27 vilayetinde 781 saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 88 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 133 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Aryen, saldırılarda en çok can kaybının Gazne ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA