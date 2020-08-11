Son dakika haber: Afganistan'da son bir haftada 80 sivil öldürüldü Bir son dakika haberine göre Afganistan'da son bir haftada Taliban militanlarının saldırılarında 80 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da son bir haftada Taliban militanlarının saldırılarında 80 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, yaptığı açıklamada, militanlar tarafından ülke genelinde bir haftada silahlı ve bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi. Saldırılarda 80 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Aryen, 95 sivilin de yaralandığını kaydetti. Aryen, şiddetin azaltılmasının Afganistan halkının isteği olduğunu ve Taliban'ın buna uyması gerektiğini kaydetti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Kaynak: AA