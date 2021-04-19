Son dakika haber | Afganistan'da silahlı saldırıda bir asker öldü
Son dakika haberi: Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Hava Kuvvetlerinde görevli bir asker uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde Hava Kuvvetlerinde görevli bir asker uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığının Sözcüsü Muhammed Hanif Rızai, basına yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerinde görevli askerin, Mezar-ı Şerif'in Karte-i Ziraat bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Rızai, saldırıda söz konusu askerin yaşamını yitirdiğin, saldırganların kaçtığını belirtti.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat