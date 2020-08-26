Son dakika haber: Afganistan'da sel felaketinde bilanço artıyor
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Son dakika haber: Afganistan'da sel felaketinde bilanço artıyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken 110 kişi de yaralandı.

Son dakika haber: Afganistan'da sel felaketinde bilanço artıyor
26.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:26

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybederken 110 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde sabahın ilk saatlerinde sel meydana geldi. Yerel saatle 02.00'de yaşanan ve yaklaşık 2 saat süren selde bilanço artıyor. Parwan Vilayeti Sağlık Müdürü Safiullah Warasta, sel felaketinde 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. - KABİL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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