Son dakika haber... Afganistan'da ordunun Taliban'a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Afganistan'da ordunun Taliban'a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü

Son dakika haber... Afganistan'da ordunun Taliban'a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afganistan ordusunun ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarını hedef alan hava saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan ordusunun ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarını hedef alan hava saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinin Nahr Saraj bölgesinde terk edilmiş askeri üssü yağmalayan Taliban militanlarına yönelik hava saldırılarında 20 militanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ölenler arasında "yağmalama" sırasında civarda bulunan "birkaç sivilin" de olduğu kaydedildi.

Buna karşılık Taliban, ordunun düzenlediği hava saldırısında 30 kişinin öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu iddia etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan ordusunu sivilleri hedef almakla suçladı.

Nahr Saraj bölgesinde telefon hatları çalışmadığı için yetkililere ulaşılamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Ezgi Mola Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Afganistan'da ordunun Taliban'a yönelik hava saldırılarında aralarında sivillerin de olduğu en az 20 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 01:05:34. #1.15#

title