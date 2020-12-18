Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü
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Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü

18.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:36
Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü

Son dakika haberler... Afganistan'da mevlit töreni sırasında kalabalığı hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da mevlit töreni sırasında kalabalığı hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 15 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Gazni ilinin Gilan ilçesinin Aghujan köyünde mevlit töreni sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Cuma namazı sonrasında sivilleri hedef alarak gerçekleştirilen saldırıda 15 sivil hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, saldırıyı teyit ederek "Olayda 20 kişi daha yaralandı" dedi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

(Sultan Faizy/İHA)

Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü
Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü
Son dakika haberi! Afganistan'da mevlit törenine saldırı: 15 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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