Son dakika haber | Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu

Son dakika haber: Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.