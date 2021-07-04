Son dakika haber | Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu
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Son dakika haber | Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu

Son dakika haber | Afganistan'da Kovid-19 hastalarında ölümcül kara mantar enfeksiyonu bulundu
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.

Afganistan Sağlık Bakanı Vahid Mecruh, Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın ortasında, ülkede ilk kez iki hastada tespit edilen kara mantar hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mecruh, kara mantar enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece ülkede Kovid-19 salgınında toplam ölü sayısının 5 bin 283'e çıktı, toplam vaka sayısı 126 bine yaklaştı.

Afganistan'da şu ana kadar 6 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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