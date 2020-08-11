Son dakika haber! Afganistan'da korucuların attığı havanlar 4 sivilin ölümüne neden oldu
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Son dakika haber! Afganistan'da korucuların attığı havanlar 4 sivilin ölümüne neden oldu

Son dakika habere göre Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde korucular tarafından atılan havan mermilerinin evlere isabet etmesi sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haber! Afganistan'da korucuların attığı havanlar 4 sivilin ölümüne neden oldu
11.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:56

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde korucular tarafından atılan havan mermilerinin evlere isabet etmesi sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gor Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Maruf Daniş, basına yaptığı açıklamada, Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışma sırasında korucular tarafından atılan birkaç havan mermisinin sivil yerleşim yerlerine isabet ettiğini aktaran Daniş, olayda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin de yaralandığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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