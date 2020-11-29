Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü

29.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:13
Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'da bombalı araçla askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında 10 Afgan askeri hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı araçla askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında 10 Afgan askeri hayatını kaybetti.

Gazni ilinde sabah saatlerinde Afganistan ordusuna ait bir askeri üsse bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "10 ordu mensubu öldü ve 7 asker yaralandı" denildi.

Gazni'deki hastane yetkilileri ise hastaneye 30 cenaze ve 17 yaralının getirildiğini belirtti. - KABİL

Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü
Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Afganistan'da saldırı hazırlığındaki Taliban'a operasyon: 13 ölü
Son dakika haber: Afganistan'da saldırı hazırlığındaki Taliban'a operasyon: 13 ölü
Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi | - Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Son dakika haberi | - Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Bülent Arınç Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Bakan Bursa Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:15:36. #1.14#
title