Son dakika haber! Afganistan'da intihar saldırısında 10 Afgan askeri öldü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'da bombalı araçla askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında 10 Afgan askeri hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı araçla askeri üsse düzenlenen intihar saldırısında 10 Afgan askeri hayatını kaybetti.

Gazni ilinde sabah saatlerinde Afganistan ordusuna ait bir askeri üsse bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "10 ordu mensubu öldü ve 7 asker yaralandı" denildi.

Gazni'deki hastane yetkilileri ise hastaneye 30 cenaze ve 17 yaralının getirildiğini belirtti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı