Son dakika haber... Afganistan'da ilçe emniyet müdürü Taliban ile çatışmada öldü

Son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri, Taliban militanlarıyla girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Helmand Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Zaman Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların Sangin ilçe merkezinde silahlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Hamdard, çatışmada ayrıca 10 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Görgü tanıkları ise çatışmada 10'dan fazla güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat