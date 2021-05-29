Son dakika haber! Afganistan'da düzenlenen operasyonda 24 Taliban üyesi öldürüldü
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Son dakika haber! Afganistan'da düzenlenen operasyonda 24 Taliban üyesi öldürüldü

Son dakika haber! Afganistan'da düzenlenen operasyonda 24 Taliban üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 24 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 24 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı, Kandahar'ın Şahveli Kot ve Hakriz ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 24 Taliban militanının öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 4 militanın da yaralandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, operasyonda militanların sığınaklarının da imha edildiği vurgulandı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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