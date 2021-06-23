Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Meyvend ilçesinin Gec Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Barikzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 21 Haziran'da da ülkenin Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısı Taliban'ın kontrolüne geçti
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:10:29. #1.14#

title