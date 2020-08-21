Son dakika haber... Afganistan'da bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü
Son dakika haberleri... Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
21.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:18
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
İbadi, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA