Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 3 asker öldü
Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
17.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:19
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Paktiya'daki 203 Tunder Kolordu Komutanlığı Basın sorumlusu İma Han Mumand, yaptığı açıklamada, eyaletin Ahmadhil ilçesine bağlı Hasan Hil köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Mumand, saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA