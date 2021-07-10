Son dakika haber | Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
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Son dakika haber | Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Son dakika haber | Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Gıra bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Daman Kaymakamı'nın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yaklaşık 3 aydır ülke genelinde düzenlenen bombalı saldırıların çoğunu üstlenen olmuyor.

Öte yandan sabah saatlerinde başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 205'i geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar, 2015 yılında da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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