Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Beşarat, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 polis ile 4 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat