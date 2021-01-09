Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
09.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:48
Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Beşarat, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 polis ile 4 sivilin ise yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat