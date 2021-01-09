Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

09.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:48
Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, basına yaptığı açıklamada, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Beşarat, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 polis ile 4 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry Kylie Jenner Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 12:52:56. #1.14#
title