Son dakika haber | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 polis memuru öldü Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Kandehar vilayetinde emniyet müdürlüğü binasının hedef alındığı bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın Kandehar vilayetinde emniyet müdürlüğü binasının hedef alındığı bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 polis memuru hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandehar vilayetine bağlı Şah Vali Kot ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sivillerin de olduğu belirtildi. Kandehar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir Ahmadi yaptığı açıklamada saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini, emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA